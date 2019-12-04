السعودية اليوم / التأهيل الشامل بتيماء يحتفى باليوم العالمي لذوي الإعاقة



تبوك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه تبوك ممثلاً بمركز التأهيل الشامل بمحافظة تيماء أمس، عدد من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة.

وأوضح مدير مركز التأهيل الشامل بالمحافظة محمد بن مطر العنزي، أن المركز يحرص على تفعيل مثل هذه المناسبات بهدف تنمية قدرات النزلاء ومهاراتهم وتوفير الإمكانات التي تساعدهم على ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية.

وأكد أهمية تعريف الطلاب والزائرين بحقوق ذوي الإعاقة وإيضاح ما يقدمه مركز التأهيل الشامل بتيماء من خدمات طبيه ونفسية، وتأهيلية وعلاج.

وأشار مدير الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي إلى أن الوزارة أدرجت الأيام العالمية ضمن الخطط والبرامج السنوية وتوظيفها بما يسهم في تنمية الفرد والمجتمع.

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10:35ت م

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