السعودية اليوم / الأمم المتحدة: نداء لتوفير 29 مليار دولار لتمويل العمليات الإنسانية لعام 2020



جنيف 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أطلقت الأمم المتحدة نداء لتوفير 29 مليار دولار أمريكي لتمويل العمليات الإنسانية خلال عام 2020 ، لمساعدة 168 مليون شخصًا حول العالم يحتاجون للمساعدات

والحماية ، بسبب الصراعات الطويلة والكوارث المناخية والطبيعية والاقتصادات المتدهورة.

وأكدت الأمم المتحدة أن واحدًا من كل 45 شخصًا على كوكب الأرض يحتاج إلى المساعدات الإنسانية كالغذاء والماوي والعلاج والتعليم في حالات الطوارئ وغيرها من المساعدات الأساسية .

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية مارك لوكوك في جنيف إن عام 2020 سيكون صعبًا على الملايين من الناس بما في ذلك الأطفال والنساء وذوي الإعاقة ،

لكن الاستجابة الإنسانية تتحسن وتصل بسرعة للفئات الأكثر ضعفا.

// انتهى //

10:13ت م

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