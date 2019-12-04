السعودية اليوم / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد



المدينة المنورة 07 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 04 ديسمبر 2019م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد, تشمل رياح نشطة وأتربة مثارة, وتدني مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الـ 6 مساءً.

// انتهى //

10:13ت م

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