السعودية اليوم / المعلمي يحضر حفل وفد دولة ‫الإمارات لدى الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى ‫اليوم الوطني 48



نيويورك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

حضر معالي مندوب المملكة العربية

وأعرب السفير المعلمي بهذه المناسبة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار ، مؤكداً على أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

// انتهى //

09:49ت م

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نيويورك 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واسحضر معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله ‫بن يحيى المعلمي الليلة الماضية حفل الاستقبال الذي أقامته المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، بمناسبة ذكرى ‫اليوم الوطني 48 لدولة الإمارات، بمشاركة عدد من المندوبين الدائمين لعدد من الوفود الصديقة وعدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.وأعرب السفير المعلمي بهذه المناسبة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار ، مؤكداً على أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.// انتهى //09:49ت م0023

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