السعودية اليوم / "برج الشمال الطبي" ينهي معاناة مريض من نزيف شرياني شديد



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

أسهم بفضل الله فريق طبي في برج الشمال الطبي في إنهاء معاناة مريض يشكو من تهتك شديد وعميق بالطرف بالعضد الأيسر، أدى لنزيف حاد وكذلك خلع بالكتف الأيسر.

وتبين بعد الفحص السريري للمريض وجود قطع وتهتك شديد بالحزمة الوعائية والعصبية والعضلات مع ضياع بالمادة التشريحية للعضد، وغياب النبض على الشريان العضدي والمعبر والزندي وكانت الأكسجة صفر، وقد تم نقل المريض على وجه السرعة إلى غرفة العمليات الكبرى وتحت البنج العام تم غسل وتنظيف الجرح من الحجارة والأتربة والأنسجة المتهتكة، وأتضح وجود قطع كامل في الشريان العضدي في عدة أماكن وقطع كامل بالوريد العضدي والرأسي والقاعدي وتهتك بالعضلات وقطع شبه كلي بالعصب المتوسط، وتم توصل الشريان المتقطع في ثلاثة أماكن ومن ثم توصيل الوريد العضدي والرأسي والقاعدي، في نهاية العملية عاد النبض الى الشريان العضدي والزندي والكعبري والأكسجين في الطرف أصبح 96-99%.

وتكللت العملية التي أستمرت ما يقارب 6 ساعات - بحمد الله - بالنجاح, كما تم متابعة حالة المريض إلى أن تماثل للشفاء التام - ولله الحمد- .

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان), إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

09:20ت م

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