السعودية اليوم / 11 ورقة عمل في الملتقى التعليمي " مهارات تجويد مخرجات التربية الأسرية " بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 07 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 04 ديسمبر 2019م واس

اختتمت بالمدينة المنورة أمس أعمال اللقاء الوزاري "مهارات وأدوات تجويد المخرج التعليمي في مقررات التربية الأسرية" على مستوى الإدارات التعليمية للبنات بالمملكة, الذي تستضيفه إدارة تعليم المدينة المنورة .

وقدم المشاركات في اللقاء 11 ورقة عمل على مدى ثلاثة أيام, ناقشت تجويد الممارسات التدريسية وأساليب وأدوات التقويم المطبقة في مادة التربية الأسرية, وأساليب التقنية والواقع المعزز, وسبل استثمار الشراكة المجتمعية, ومقترحات لتطوير المقررات, وأهم مشكلات تطبيق التقويم المستمر في المادة, وكيفية إعداد قوائم المهارات الأساسية لمقررات التربية الأسرية في المرحلة الابتدائية.

واختتم اللقاء بعدة توصيات تضمنت التأكيد على أهمية العناية بتحسين نواتج التعلم من خلال رفع أداء الطالب والطالبة داخل الصف الدراسي بناء على معايير وضوابط منهجية محددة ومقننة .

// انتهى //

09:13ت م

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