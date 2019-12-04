السعودية اليوم / محافظ يدمة يناقش سبل تعزيز الخدمات الأمنية بالمحافظة



نجران 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

ناقش محافظ يدمة موفق بن عبدالهادي العنزي، بمقر المحافظة أمس، مع مدير شرطه المحافظة المقدم فارس بن عبدالله الحارثي، سبل تعزيز وتطوير الخدمات الأمنية بالمحافظة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الجوانب الإيجابية وأهميه التعاون والتنسيق المشترك بين جميع الجهات الأمنية والحكومية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بتوفير أرقى الخدمات الاجتماعية والأمنية للمواطن والمقيم.

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08:39ت م

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