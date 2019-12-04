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هدف ومعهد الألبان يفتحان التسجيل بالدبلوم المنتهي بالتوظيف
ضمن الضوابط أن لا يعمل المتقدم لدى أي جهة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالشراكة مع المعهد التقني للألبان والأغذية، عن فتح باب التسجيل والقبول في برامج الدبلوم “المبتدئة بالتوظيف” للفصل التدريبي الثاني لعام 2019-2020 في عدد من الشركات الغذائية، وذلك ضمن برنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف في المعاهد غير الربحية.
وللراغبين التسجيل في برامج الدبلوم في المعهد التقني للألبان والأغذية، زيارة الرابط: هنا.
ويأتي دعم وتمويل الصندوق، بهدف تأهيل وتوظيف القوى العاملة الوطنية في قطاعات الأعمال، وذلك تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 بزيادة معدلات التوظيف.
ويهدف برنامج دعم التدريب المرتبط بالتوظيف في المعاهد غير الربحية إلى تمكين القوى العاملة السعودية في مجالات تخصصية ومطلوبة لدى منشآت القطاع الخاص، بعقود عمل رسمية وبدعم مادي من (هدف) وفق آلية الدعم المعتمدة.
وتتضمن ضوابط الالتحاق بالبرنامج أن يكون المستفيد من الباحثين عن عمل من السعوديين ممن لا يعمل لدى أي جهة، وألا يكون طالبًا منتظمًا في إحدى المؤسسات التعليمية.
بدوره، يساهم المعهد التقني للألبان والأغذية، في تأهيل كوادر سعودية متخصصة في صناعة الألبان والأغذية ودعم برنامج التوطين في المملكة العربية السعودية والتي تعتبر من أكبر الصنـاعات محليًا.
وتضم هذه الصناعة العديد من الشركات التي تستخـدم أحدث التـقنـيات العالمية المتطورة لإنـتـاج الألبـان وغيـرها من المنـتـجات الغذائية الأخرى، مما أبرز الحاجة الماسة للكوادر المؤهلـة تقنيًا والقادرة على المساهمة بشكل فعال في هذه الصناعة.
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