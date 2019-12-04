تشييع شعبان عبدالرحيم بمشاركة شعبية واسعة

2019-12-04

متابعات الخليج 365 - متابعة

شُيعت جنازة الفنان المصري شعبان عبدالرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد عصر أمس الثلاثاء، بمشاركة شعبية واسعة.

وكان في مقدمة الحضور الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، أشرف زكي نقيب الفنانين، المطرب محمود الليثي، منير مكرم، ومجموعة كبيرة من أقارب الفنان الراحل.

شعبان عبدالرحيم المولود في 15 مارس 1957 كانت انطلاقته الفنية مع واحدة من أشهر أغانيه (أنا بكره إسرائيل) التي استوحاها شعبان من أحداث الانتفاضة الفلسطينية والتي أثارت ردود فعل كبيرة محليًا وعربيًا.

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واتهمت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية شعبان عبدالرحيم الشهير بـ” شعبولا” بالتحريض على مناهضة التطبيع مع إسرائيل في حين اعتبرها كثيرون على الجانب الآخر تعبيرًا عن نبض الشارع المصري والعربي.

وتوفي شعبان عبدالرحيم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث تم دفن الجثمان بمقابر الأسرة بميت حلفا بالقليوبية.