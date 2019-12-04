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3 حالات جوية متتابعة تبدأ بمنخفض قطبي
بعده منخفض سريع يمر من تبوك
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المهتم بالطقس والمناخ عبدالله الحربي، أن تتعرض المملكة لثلاث حالات جوية متتابعة.
وأوضح الحربي في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأربعاء، أن الحالات تبدأ بالمنخفض القطبي يوم 7 ديسمبر، ثم منخفض 9 ديسمبر وهو سريع يمر من منطقة تبوك، وأخيرًا منخفض 11 ديسمبر وهو حالة رئيسية تحدث كل عام.
من جهتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.
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