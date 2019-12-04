، استطلاع رأي يكشف تراجع شعبية أردوغان .. "أوغلو" سيهزمه ،

محمد بن مسعود - الدمام - نسبة مؤيدي رئيس الجمهورية الحالي بلغت 39.7 % فقط

كشفت نتائج استطلاع رأى تركي حديث، أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ سيتفوق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ حال تنافسهما في الانتخابات الرئاسية.

ووفق صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فإن مؤسسة "Piar" للأبحاث واستطلاعات الرأي والدراسات أوضحت أن نسبة مؤيدى رئيس الجمهورية التركي الحالي، من الذين شاركوا في الاستطلاع، بلغت 39.7%، بينما بلغت نسبة مَن أيّدوا رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لتولي رئاسة الجمهورية، نحو 44.5%، متقدماً على أردوغان.

وتابعت صحيفة "زمان": الخليج 365 أن توقعت استطلاعات الرأي في تركيا فوز أكرم إمام أوغلو؛ على منافسه رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم؛ مرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، وهو ما تحقق بالفعل حتى مع إعادة الانتخابات البلدية بعد طعون الحزب الحاكم.أردوغان أوغلو تركيا