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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة" ولله الحمد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. مازالت الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة"، ولله الحمد، لكن أماكن هطول الأمطار تتغيّر بتغيُّر موقع المؤثر الجوي "المنخفض".
وأضاف: يبدو أن # إيران ستشهد سيولاً وفيضانات محلية و# ثلوجاً كثيفة على مرتفعاتها.أمطار حالة الطقس
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 09:42 AM
قال: يبدو أن #إيران ستشهد سيولاً وثلوجاً وفيضانات محلية
أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أن الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة" ولله الحمد.
وقال عبر حسابه في "تويتر": اللهم أغثنا.. مازالت الحالة الجوية المتوقعة - إن شاء الله - نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل "ثابتة"، ولله الحمد، لكن أماكن هطول الأمطار تتغيّر بتغيُّر موقع المؤثر الجوي "المنخفض".
وأضاف: يبدو أن # إيران ستشهد سيولاً وفيضانات محلية و# ثلوجاً كثيفة على مرتفعاتها.
، الحصيني: حالة ماطرة نهاية الأسبوع .. ثابتة والمناطق متغيرة ،
المصدر : الخليج 365
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