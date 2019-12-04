شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في الأسواق اليمنية اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 فيما يلي آخر تحديث لأسعار الذهب في الأسواق اليمنية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

الوحدة دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 $47.06 سعر الذهب عيار 22 $43.14 اسعار الذهب عيار 21 $41.18 Advertisements اسعار الذهب عيار 18 $35.30 سعر الذهب عيار 14 $27.45 سعر الذهب عيار 12 $23.53 اسعار أوقية الذهب $1,464 اسعار جنيه الذهب $329.46 اسعار كيلو الذهب $47,064

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