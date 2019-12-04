السعودية | “الصحة”: سنلاحق الحسابات التي تبيع الإجازات المرضية وسنطبِّق النظام بحقهم

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

حذَّر الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، من التعامل مع حساب يدَّعي الانتماء للوزارة، ويقوم ببيع الإجازات الطبية. مؤكدًا أنه سيتم تتبُّعه، وملاحقته مع الجهات المختصة، وكل من تعامل معه؛ وذلك لتطبيق النظام في حقهم.

وأوصى “العبد العالي” الجميع بالتأكد من سلامة وموثوقية المستندات للإجازات المرضية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، وعدم التعامل مع أي جهات غير موثوقة.