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دورة لمنسوبي الرقابة والتحقيق في تقنية جدة
لبناء مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي
متابعات الخليج 365 - جدة
تعقد الكلية التقنية بجدة الأحد المقبل، دورة تدريبية خاصة لعدد من منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق وتستمر لمدة خمسة أيام عن تصميم بطاقة الأداء المتوازن كأداة للتخطيط والرقابة والتطوير والتي تهدف إلى تمكين الملتحقين من صقل وبناء مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الأداء المتوازن بكفاءة وفاعلية.
وأكد عميد الكلية التقنية في جدة، عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار التنسيق المستمر مع القطاعين العام والخاص الرامية إلى تعزيز العلاقات المشتركة في مجال التدريب والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالكلية من الكوادر البشرية المؤهلة وفق أحدث الممارسات التدريبية العالمية وكذلك توفر أساليب تدريب حديثة سواء كانت في المحتوى المقدم أو وسائل التدريب الحديثة التي تحاكي الواقع الوظيفي والمهني.
وقال: كما تهدف هذه الدورة التي سيلتحق بها 25 موظفاً من هيئة الرقابة والتحقيق إلى تزويد المشاركين بالمعارف اللازمة في مجال التحليل والتخطيط الاستراتيجي الحديث والتطورات الحديثة بمفهوم بطاقة الأداء المتوازن مما سيكسبهم مهارة صياغة المؤشرات والقياسات الخاصة ببطاقة الأداء المتوازن ومن ثم صقل مهارتهم حول طرق تصميم وصياغة الخطة الاستراتيجية باستخدام بطاقة الأداء المتوازن.
ورحب السريعي بكافة القطاعات الراغبة في بناء شراكات تدريبية ووظيفية وصولاً إلى خلق أطر تعاونية تسهم في الدفع قدماً بالتنمية البشرية في مختلف المجالات والتخصصات.
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