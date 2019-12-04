محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تندرج ضِمن أمراض المناعة طويلة الأمد ولا تقتصر على البالغين قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين: إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضًا وليس البالغين فقط؛ موضحة أن الصدفية هي مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد. وتتمثل أعراض الصدفية في تغيرات جلدية كالبقع ومَواضع الاحمرار والقشور البيضاء والفضية المميزة للمرض إلى جانب الحكة. ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شددت الرابطة على ضرورة علاج الصدفية في الوقت المناسب؛ نظرًا لأنها ترفع خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل التهابات المفاصل، والأمراض النفسية كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق. ويتم علاج الصدفية بواسطة الأدوية؛ كمستحضرات الكورتيكوستيرويد، والعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب الكريمات المرطبة للجلد؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.الصدفية المشاكل الجلدية 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 08:34 AM Advertisements قالت: تندرج ضِمن أمراض المناعة طويلة الأمد ولا تقتصر على البالغين الرابطة الألمانية لأطباء المراهقين: انتبهوا فالصدفية تهاجم الأطفال أيضًا الرابطة الألمانية لأطباء المراهقين: انتبهوا فالصدفية تهاجم الأطفال أيضًا قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين: إن الصدفية تهاجم الأطفال أيضًا وليس البالغين فقط؛ موضحة أن الصدفية هي مرض جلدي يندرج ضمن أمراض المناعة الذاتية طويلة الأمد. وتتمثل أعراض الصدفية في تغيرات جلدية كالبقع ومَواضع الاحمرار والقشور البيضاء والفضية المميزة للمرض إلى جانب الحكة. ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، شددت الرابطة على ضرورة علاج الصدفية في الوقت المناسب؛ نظرًا لأنها ترفع خطر الإصابة بأمراض أخرى مثل التهابات المفاصل، والأمراض النفسية كالاكتئاب واضطرابات الخوف والقلق. ويتم علاج الصدفية بواسطة الأدوية؛ كمستحضرات الكورتيكوستيرويد، والعلاج الضوئي بالأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب الكريمات المرطبة للجلد؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. الكلمات المفتاحية ، الرابطة الألمانية لأطباء المراهقين: انتبهوا فالصدفية تهاجم الأطفال أيضًا ،

المصدر : الخليج 365

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