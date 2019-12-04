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ضرب زلزالان بقوة 5.3 و4.8 درجة على مقياس ريختر، منطقتين في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن زلزالًا بقوة 5.3 درجة وقع بالقرب من ساحل جزيرة هونشو، وكان مركزه على عمق 53 كيلومترًا.
وأضافت أن زلزالًا آخر بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مقاطعة إيباراكي، ومركزه على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.زلزال اليابان
زلزالان يضربان منطقتين في اليابان.. صباح اليومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-04
ضرب زلزالان بقوة 5.3 و4.8 درجة على مقياس ريختر، منطقتين في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن زلزالًا بقوة 5.3 درجة وقع بالقرب من ساحل جزيرة هونشو، وكان مركزه على عمق 53 كيلومترًا.
وأضافت أن زلزالًا آخر بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مقاطعة إيباراكي، ومركزه على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
08:22 AM
الأول بجزيرة هونشو بقوة 5.3 درجة.. والثاني بمقاطعة إيباراكي
ضرب زلزالان بقوة 5.3 و4.8 درجة على مقياس ريختر، منطقتين في اليابان، صباح اليوم الأربعاء.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن زلزالًا بقوة 5.3 درجة وقع بالقرب من ساحل جزيرة هونشو، وكان مركزه على عمق 53 كيلومترًا.
وأضافت أن زلزالًا آخر بقوة 4.8 درجة وقع بالقرب من مقاطعة إيباراكي، ومركزه على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
، زلزالان يضربان منطقتين في اليابان.. صباح اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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