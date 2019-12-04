شكرا لمتابعة خبر عن شروط السماح للأفراد بممارسة النقل التعليمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت مصادر أن الهيئة العامة للنقل تعتزم السماح للأفراد بممارسة نشاط النقل التعليمي.

وبحسب اللائحة المنظمة للنشاط، فإنه يجوز للفرد تشغيل مركبة واحدة، بعد الحصول على بطاقة التشغيل.

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وأوضحت أن التصريح يصدر باسم الفرد ولمدة سنة، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه أو إلغاءه، أو خلال فترة إيقافه.

ومن الشروط التي يجب توافرها للحصول على التصريح، أن يكون المتقدم سعودي، حاصلا على رخصة قيادة سارية المفعول، وأن تكون المركبة مملوكة له بشكل مباشر.

وأيضًا أن تكون مزودة بخدمة التتبع الآلي، وأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وسداد الغرامات المالية إن وجدت.