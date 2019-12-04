جمعية “مناعة”: 20 ألف مصاب بالإيدز في المملكة .. 35% منهم سعوديون

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قال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية لرعاية مرضى الإيدز بمنطقة الرياض “مناعة” عثمان إبراهيم المزيد، إن عدد حالات الإصابة بمرض “الإيدز” في المملكة تُقدر بنحو 20 ألف حالة، بينهم 7 آلاف حالة لسعوديين بنسبة تقارب الثلث.

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وأضاف المزيد، وفقاً لـ”عكاظ”، أن حالات الإصابة بمرض الإيدز في المملكة تتضمن حالات لأطفال أصيبوا بالمرض جراء الحمل، أو عدم انتظام ذويهم في الأدوية أو عدم معرفتهم بالإصابة بالمرض إلا في وقت متأخر.

وأبان أن “مناعة” تقدم الدعم المالي والعيني والسكني والنفسي للمتعايشين، فيما تقدم وزارة الصحة الدعم الطبي الكامل لهم، لافتاً إلى أنه من النادر رفض إجراء عملية لمريض بالإيدز، وفي حال رفض إجراء جراحة له، يجري التواصل مع المستشفى الرافض.

بدورها أكدت وزارة الصحة أنها ستواصل جهودها في دعم الاستراتيجيات العالمية والإقليمية الهادفة للقضاء على الإيدز..، فيما بين مدير عام مكافحة الأمراض المعدية بالوزارة أحمد الجقوي، أن المملكة تعد بين الدول الأقل في أعداد المصابين بالإيدز.

