︎ :
.
قالت خبيرة التغذية الألمانية، آنيته سابرسكي، إن الأحماض الدهنية “أوميغا 3” تتمتع بفوائد صحية جمّة.
وأوضحت الخبيرة أن تلك الأحماض مهمة لصحة الأعصاب والمخ، كما أنها تعمل على خفض ضغط الدم المرتفع وتحفيز عملية الأيض، فضلا عن تأثيرها المثبط للالتهابات.
وأضافت سابرسكي أن الجسم لا يمكنه إنتاج الأحماض الدهنية أوميغا 3 بنفسه.
ولذلك ينبغي إمداده بها من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل الأسماك كالسلمون والرنجة والتونة والماكريل والأفوكادو والمكسرات وزيت بذر الكتان.
كما توفر العديد من الشركات مكملات غذائية تحتوي على “أوميغا 3” ينبغي استشارة الطبيب قبل تناولها.
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل مصادر “أوميغا 3” للجسم.. ولماذا لا يمكن الاستغناء عنها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.