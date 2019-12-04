مفاهيم خاطئة بشأن انتقال الإيدز

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أكدت وزارة الصحة، أن هناك العديد من المفاهيم الخاطئة بشأن طرق انتقال فيروس الإيدز، وذلك في اليوم العالمي للإيدز.

وأوضحت الصحة، في تغريدة لها عبر تويتر مساء أمس الثلاثاء، أن مرض الإيدز لا ينتقل عن طريق المشاركة في أماكن العمل والدراسة، كما أنه لا ينتقل عن طريق الأكل والشرب والمصافحة والمعانقة.

ولفتت الصحة إلى أن مرض الإيدز لا ينتقل أيضًا عن طريق استخدام المرفقات العامة، ولا ينتقل عن طريق العطس أو الكحة أو من خلال لدغ البعوض.

