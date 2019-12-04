السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء



الرياض 07 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 04 ديسمبر 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.