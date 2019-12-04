شكرا لقرائتكم خبر عن أول رئيسة بلدية بالطائف لـ الخليج 365 : صلاحياتي تتساوى مع الرجال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أكدت أول رئيسة بلدية في الطائف المهندسة هنوف البقمي لـ«الخليج 365» أن البلدية النسائية التي تقود مهامها لا تختلف عن البلدية الرجالية في الخدمات وتخدم النساء في الشؤون البلدية كاملة وأن صلاحياتها كمديرة الفرع النسائي تتماثل مع صلاحية مديري الفروع الرجالية توافقا مع رؤية 2030؛ فالرجال والنساء سواسية ولا اختلاف في نوع أو مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضافت البقمي «أشكر ولاة أمرنا على دعمهم لتمكين المرأة وأعتز بالثقة الغالية من الأمين، وموقعي كأول سيدة تترأس بلدية نسائية في الطائف يحملني المسؤولية ويدفعني إلى بذل الجهد المتواصل، والقرار انعكس إيجابياً على الإنتاج وستزداد مراجعة النساء للبلدية.