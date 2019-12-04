شروط الأهلية للحصول على استحقاق حساب المواطن ورقم خدمة العملاء للتواصل مع البرنامج

يعتبر برنامج حساب المواطن أحد البرامج المسؤولة عن الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لمسعدة المواطنين على التغلب على صعوبات الحياة، وهو برنامج يقدم الدعم للمستحقين بصورة شهرية ثابتة، وبالتحديد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، يتم إيداع دفعات الاستحقاق لجميع المواطنين في حساباتهم البنكية، وذلك في إطار رغبة المملكة في تعويض المواطنين عن أثار الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به المملكة لتحقيق رؤيتها لعام 2030.

رقم هاتف خدمة عملاء حساب المواطن

يقدم برنامج حساب المواطن خدماته لجميع المواطنين يومياً ابتداء من الساعة 8 صباحاً وحتى العاشرة مساء، وذلك من خلال الرقم لساخن الذي خصصه البرنامج لخدمة العملاء وهو 19912، ومن الجدير بالذكر أن المبالغ التي تم صرفها حتى الآن بلغت إلى 60 مليار ريال سعودي، على مدار 24 دفعة حتى الآن، وآخر دفعة تم صرفها كانت في شهر أكتوبر الماضي، والتي بلغت 2.4 مليار ريال سعودي، أما التعويضات التي تم صرفها بأثر غير رجعي بلغت قيمتها 18 مليون ريال سعودي.

شروط الأهلية للحصول على الاستحقاق من برنامج حساب المواطن