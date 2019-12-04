شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة في واقعة تعرض مواطن لمحاولة لسرقه عند باب مسجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - على خلفية مقطع الفيديو الذي تم تداوله لمواطن تعرض لمحاولة سرقة فاشلة عند باب مسجد من قبل شخصين، روى المواطن حقيقة الفيديو.
وأوضح المواطن أنه حضر للمسجد لأداء صلاة المغرب ولاحظ شخصا يسير بجواره وقد أسرع الخطوات ليسبقه في الدخول إلى المسجد، غير أنه توقف فجأة وأدعى السقوط.
ولفت إلى أنه شعر بشخص آخر خلفه يحاول نشله، عندها كشف ما يخطط له أولئك الأشخاص، ودفع من خلفه وحاول الإمساك به دون جدوى ليفر هو وشريكه.
وتوجه إلى أحد مراكز الشرطة وقدم بلاغًا رسميا بالواقعة.
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