بالصور.. تعليم حائل يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

دشّن مساعد مدير عامّ التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة حائل المكلف فهد العليان، فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2019 تحت شعار «المستقبل يمكن الوصول إليه»، والتي نفذتها إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل بنين– بنات.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية والتربوية، حيث أجرى العليان، جولة في 17 ركنًا لبرامج التربية الخاصة بمدارس المنطقة، وهي: برنامج الصم بابتدائية الوليد بن عبدالملك، برنامج المكفوفين بمتوسطة ثابت بن قيس، برنامج صعوبات التعلم بمدارس الابتدائية التاسعة والابتدائية الخامسة والأربعين.

وشملت أركان البرامج ركن الابتدائية الخامسة والستين وبرامج العوق السمعي بمعهد الأمل وبالمتوسطة الثامنة عشر والثانوية التاسعة وبرامج التربية الفكرية بمدارس الغزالة الابتدائية وتحفيظ القرآن الكريم بموقق، ومعهد التربية الفكرية وبرنامج التربية الفكرية بالابتدائية الثانية، وكذلك برامج العوق السمعي بالابتدائية الثانية والمتوسطة الثانية، بالإضافة لمركز تدريب معلمات رياض الاطفال والتدخل المبكر والروضة السابعة والروضة السادسة.

Advertisements

كما زار العليان، أركان قادة المستقبل والمرسم الحر وركن «اسألني عن ابنك» وركن جرّب التوحد، بالإضافة إلى أركان القطاعات المشاركة، وهي الجمعية الخيرية لرعاية المعاقين «هدكا»، والجمعية السعودية للتربية الخاصة «جستر»، ونادي ذوي الاحتياجات الخاصة، وركن سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، كما أعلن انطلاق مسيرة فريق صقور حائل للدراجات النارية باليوم العالمي للإعاقة. وبنهاية الجولة، تم تكريم الجهات الداعمة.

من جهته، قال خالد البراهيم مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم حائل "بنين"، إن الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، يأتي مواكبًا للاحتفالات العالمية بهذه المناسبة، إيمانًا بضرورة توعيه المجتمع بتقديم أفضل النماذج الناجحة من ذوي الإعاقة، كذلك تعديل بعض المفاهيم الخاطئة ومحاولة دمج هذه الفئة بالأنشطة والمناسبات.

وأشارت البندري السليمان مديرة إدارة التربية الخاصة "بنات"، إلى أن اليوم العالمي لذوي الإعاقة خُصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة بهدف زيادة فهم قضاياهم ودعم التصاميم الصديقة للجميع لضمان حقوق ذوي الإعاقة، وإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث يفخر المشاركون بالفعاليات بأن يكون جزء من هذه المنظومة التي تسعى لتحقيق المستقبل الأفضل لهذه الفئة.