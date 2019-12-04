أثناء تفقّده سد وادي جازان.. «المشيطي» يلتقي مزارعي المنطقة ويبحث مطالبهم

تفقَّد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس منصور بن هلال المشيطي، سد وادي جازان وتابع مواعيد فتح البوابات لسقيا الأراضي الزراعية بما يناسب مواسم الزراعة بالمنطقة وحجم الرسوبيات وطرق التخلص منها.

كما التقى المشيطي، عددًا من المزارعين والصيادين والنحالين بالمنطقة، وبحث احتياجاتهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم، والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يحتاجونه إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن.

وتفقد المشيطي عددًا من المواقع والجهات التابعة للوزارة بمنطقة جازان، خلال جولة استهلها بزيارة مرسى الصيادية بموقع الحافة بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للصيادين بالمرسى، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عامّ فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس محمد بن علي آل عطيف والقائمين على المرسى.

ووقف على مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان والخدمات التي يقدمها للصيادين، وكل ما يسهم في الحفاظ على الثروة السمكية، بما يعود على الصيادين والمنطقة بالخير والفائدة.

وزار المشيطي فرع الوزارة بجازان، حيث التقى مدير الفرع ومنسوبي الفرع وبحث معهم سير العمل وسبل تطوير الخدمات التي يقدمها الفرع والمكاتب التابعة له بمختلف محافظات المنطقة للمواطنين، بما يحقق جودة العمل ويضمن تقديم أفضل الخدمات.