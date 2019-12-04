

واشنطن 06ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 03ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجة على مقياس ريختر بابوا غينيا الجديدة مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد عن 69 كيلومترا عن جنوب مدينة كافينج وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

02:53ت م

0319





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 6ر5 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.