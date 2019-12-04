، "الزهراني": 5 أسباب وراء تدني نتائج الطلاب بينها الممارسات التدريسية الخاطئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن نتائج طلاب مدرسته بالاختبارات الدولية والتحصيلية "كانت صادمة"

"كانت صادمة".. هكذا وصف معلم ابتدائي بالرياض النتائج العامة لأداء طلاب مدرسته في الاختبارات الدولية والتحصيلية، كاشفًا في هذا الصدد عن 5 أسباب تقف خلف تدني نتائج الطلاب من ضمنها الممارسات التدريسية الخاطئة داعيًا إلى الانفتاح على التجارب التدريسية الأخرى.

وفي التفاصيل تحدث عبدالله الزهراني عن تجربته مع طلابه في مدرسة أبي بن كعب الابتدائية بالرياض، وذلك خلال مجريات اللقاء الثالث لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات، لاستعراض نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية على مستوى كل إدارة، ومكتب تعليم، ومدرسة، وقائد مدرسة، ومعلم، والمنهجية المتبعة لمعالجة القصور في متوسط الأداء لهذه الفئات، ووضع الحلول المقترحة.

جاء ذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس الدكتور عبدالله القاطعي، والمدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المؤسسي الدكتور عادل القعيد.

وتطرق المعلم الزهراني إلى نتائج اختبارات (TIMSS) في مادة العلوم ونتائج اختبارات (PISA)، ومستويات الكفاءة ونتائج الاختبارات التحصيلية، مبينًا أن النتائج العامة للعينة المختارة التي شملت 77 طالبًا كانت صادمة، ومستويات متدنية لـ 15% من العينة المختارة كانوا دون المنخفض، و75% في المستوى المنخفض، وأقل من 10% في المستوى المتوسط؛ مما استدعى ذلك إعادة النظر في الأسباب التي أدت تلك المستويات المنخفضة والمتدنية، مشيرًا إلى اتخاذ عدة خطوات تضمنت الاجتماع مع مشرفي العلوم في مكتب الشمال في الرياض، ومحاولة الوصول للأسباب.

وأرجع "الزهراني" أسباب تدني نتائج الطلاب إلى الممارسات التدريسية الخاطئة، والفهم القرائي لدى الطلاب، وتعوّد الطلاب على الاختبارات ذات المستوى المعرفي فقط، إضافة إلى قصور دور الأسرة في التواصل مع المدرسة ومتابعة التحصيل المعرفي للطالب.

واقترح "الزهراني" الحلول بالتدريب على ممارسات تدريسية تجعل الطالب مرتبطًا بواقعه اليومي، ومحاولة إيجاد تغذية راجعة مستمرة من خلال إجراء اختبارات تشخيصية وتكوينية لتحسين الأداء العام، إضافة إلى رفع مستوى الفهم القرائي لدى الطلاب، والانفتاح على التجارب التدريسية الأخرى.

وفي السياق ذاته، استعرض ناصر العبدالكريم مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة خلال اللقاء تجربة الإدارة في التعامل مع نتائج الاختبارات الدولية والتحصيلية، والعمل على مناقشة المبادرات والمشروعات على مستوى مكاتب التعليم في المنطقة، كمبادرة قياس جودة بيئات التعلم، ومبادرة الغرس والتأسيس، ومبادرة همم، وافتتاح مراكز خدمات تربوية مسائية في مراكز الأحياء تستهدف التعلم والقراءة والكتابة والرياضيات، ومقارنة نتائجها بمتوسط الأداء العام للمملكة، وتحديد جوانب القوة والضعف على مستوى الإدارة وعلى مستوى كل مكاتب التعليم داخل الإدارة، مع عمل خطة تطويرية للأداء التعليمي.

وتحدث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، مدير التعليم بمحافظة الليث، عن تجربة الإدارة حول مرتكزات الخطة في المشروعات والبرامج التي قدمتها الوزارة، واتخاذ الإجراءات والقرارات في تشكيل اللجان وتحليل النتائج وبناء خطة التحسين، وعقد ورش عمل مع مديري المكاتب والمشرفين التربويين التابعين للمنطقة؛ لمعرفة متوسط النتائج التي حققتها إدارة التعليم مقارنة بمتوسط المملكة، حيث تم تصنيف المكاتب التعليمية والمدارس، وترتيبها حسب متوسطها في الأداء العام للاختبارات، ومقارنتها مع متوسط الإدارة، وأيضًا متوسط المملكة، والعمل على وضع استراتيجيات للرفع من أداء المدارس فيها.

وقدمت نورة الغامدي، مديرة مكتب الحرس الوطني في تعليم الرياض تجربة المكتب، وتحدثت عن نتائج مدرسة "أم سليم"، وتحليل نتائجها في القراءة والعلوم والرياضيات للصف السادس الابتدائي، والثالث متوسط، وجهود المكتب في رفع مستوى التحصيل الدراسي، عبر الورش التي تم تنفيذها لمقارنة نتائج المكتب بمتوسط الأداء العام لإدارة التعليم، كذلك مقارنته على مستوى المملكة، مع وضع خطة تطويرية.

واستعرضت مديرة المتوسطة 101 بمنطقة الرياض الأستاذة أسماء الطيار، الخطوات التي تم العمل عليها بعد وصول نتيجة الاختبار التحصيلي للمدرسة، والقيام بتحليل النتائج والوقوف على المستوى العام للمدرسة، والمستوى الخاص لكل مادة، حيث كان مستوى الرياضيات منخفضًا، والعلوم والقراءة متوسطًا، وتمت في ضوء ذلك مقارنة مستوى المدرسة بمتوسط مستوى المكتب التابعة له، ثم متوسط مستوى تعليم الرياض والمملكة.

وأضافت: "دائمًا يأتي متوسط مدرستي في المتقدم، ولكن درجة طالبات المدرسة في الاختبار التحصيلي العام الماضي كانت صادمة، وعلى ضوء ذلك وضعنا أهدافنا لتغيير النتيجة، وتعديلها هذا العام بمعرفة مكان الخلل ووضع الحلول لها"، حيث تم تحديد أهداف المدرسة لكل مادة، والاجتماع مع معلمات كل مادة على حدة لمعرفة أسباب التدني ووضع الحلول المناسبة، ووضع خطة عمل لكل مادة على حدة، ثم البدء بالتنفيذ من خلال الحصص الدراسية مع تدريب الطالبات على أسئلة اختبار مماثلة، ووضع خطة علاجية للفئة من ذوات المستوى المتوسط للطالبات، وأخذ آراء المعلمات حول أسباب تدني مستوى الطالبات، والذي تركز في عدم وجود تغذية راجعة لبعض الاختبارات سابقًا، وعدم الإيمان بمستويات الكفايات للمواد الثلاث.