محمد بن مسعود - الدمام - أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -. وسأل فخامته المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس أفغانستان محمد غني وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز الرئيس الأفغاني يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-12-04 أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -. وسأل فخامته المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. Advertisements 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 01:36 AM أعرب فخامة الرئيس الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية باسمه وباسم شعب وحكومة أفغانستان عن بالغ تعازيه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وللأسرة المالكة والشعب السعودي في وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -. وسأل فخامته المولى سبحانه وتعالى وفق بيان للرئاسة الأفغانية، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته. ، الرئيس الأفغاني يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الأفغاني يعزي خادم الحرمين في وفاة الأمير متعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.