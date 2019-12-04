شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في فرنسا محذرة رعاياها: تجنبوا مناطق الاحتجاجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس) أوصت سفارة المملكة العربية أوصت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين، بأخذ الحيطة في حال التنقل والسفر، وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن وجود إضراب (الخميس) المقبل في فرنسا، وخاصة في مدينة باريس وضواحيها، ما سيتسبب بتوقفٍ تام في وسائل النقل العام. كما دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الرقمين التاليين: (0033673656324، 0033626238195)



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة المملكة في فرنسا محذرة رعاياها: تجنبوا مناطق الاحتجاجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.