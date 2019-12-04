شكرا لقرائتكم خبر عن استبانات للطلاب والمعلمين والوالدين والان مع التفاصيل
كما استكمل قادة المدارس استبانة تتضمن عملية إدارة وتنظيم المدرسة إلى جانب البيئة التعليمية، وقامت بعض الدول/الاقتصادات أيضاً بتوزيع استبانات إضافية للحصول على المزيد من المعلومات.
ومن بين الاستبانات الموزعة في 19 دولة/اقتصادا استبانة للمعلمين يجري فيه الاستفسار عن المعلمين أنفسهم وعن ممارساتهم في التدريس.
ومن بين الاستبانات الموزعة في 17 دولة/اقتصادا استبانة للوالدين يُطلب فيها توفير معلومات عن تصوراتهما ومشاركتهما في مدرسة طفلهما وتعليمه. ويمكن للدول والاقتصادات أيضاً اختيار توزيع 3 استبانات اختيارية أخرى خاصة بالطلبة، إذ وزعت 52 دولة/اقتصاداً استبانة عن معرفة الطلبة بالحاسوب، كما وزعت 3232 دولة/اقتصادا استبانة عن توقعات الطلبة لمواصلة التعليم، ووزعت 9 دول/ اقتصادات استبانة جرى إعدادها لصالح البرنامج الدولي لتقويم الطلبة (بيزا) لعام 2018 عن رفاهية الطلبة.
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