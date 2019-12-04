شكرا لقرائتكم خبر عن استبانات للطلاب والمعلمين والوالدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أجاب الطلاب عن استبانة أساسية استغرقت نحو 35 دقيقة لاستكمالها، إذ استهدفت الحصول على معلومات عن الطلبة أنفسهم، وعن مواقفهم وتصرفاتهم ومعتقداتهم ومنازلهم وخبراتهم المدرسية والتعليمية.

كما استكمل قادة المدارس استبانة تتضمن عملية إدارة وتنظيم المدرسة إلى جانب البيئة التعليمية، وقامت بعض الدول/الاقتصادات أيضاً بتوزيع استبانات إضافية للحصول على المزيد من المعلومات.

ومن بين الاستبانات الموزعة في 19 دولة/اقتصادا استبانة للمعلمين يجري فيه الاستفسار عن المعلمين أنفسهم وعن ممارساتهم في التدريس.

ومن بين الاستبانات الموزعة في 17 دولة/اقتصادا استبانة للوالدين يُطلب فيها توفير معلومات عن تصوراتهما ومشاركتهما في مدرسة طفلهما وتعليمه. ويمكن للدول والاقتصادات أيضاً اختيار توزيع 3 استبانات اختيارية أخرى خاصة بالطلبة، إذ وزعت 52 دولة/اقتصاداً استبانة عن معرفة الطلبة بالحاسوب، كما وزعت 3232 دولة/اقتصادا استبانة عن توقعات الطلبة لمواصلة التعليم، ووزعت 9 دول/ اقتصادات استبانة جرى إعدادها لصالح البرنامج الدولي لتقويم الطلبة (بيزا) لعام 2018 عن رفاهية الطلبة.