شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «فلاش» ساهر.. رصد المخالفات المرورية بأشعة AR في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أعدت إدارة مرور جدة تجهيزات خاصة بنظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات المرورية (CATSO)، الذي يغطّي مسارات الطريق، ويتم زرعها في سيارات مدنية تتبع للمرور تعمل على رصد مخالفات السرعة على الطرقات الرئيسية والداخلية باستخدام أشعة «AR» على مختلف المركبات، بما فيها الشاحنات، من سرعة 30 كيلومترا حتى 260 كيلومترا في الساعة.

واطلع محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بمقر المحافظة على نظام الرصد الآلي الثابت والمتحرك للمخالفات، بحضور مدير مرور محافظة جدة اللواء سلمان الجميعي. وشاهد المحافظ إحدى مركبات المرور المدنية المجهّزة بالنظام، مشيدا بالنقلة النوعية المتجددة في جهاز المرور، داعياً قائدي وقائدات المركبات إلى التقيّد بالأنظمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

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من جانبه، قدّم مدير المرور شكره للأمير مشعل بن ماجد على متابعته وتوجيهاته لتحسين أداء العمل المروري بمحافظة جدة، ونشر ثقافة التوعية المرورية والاحترام لدى قائدي وقائدات المركبات للطريق.

يشار إلى أن النظام يهدف إلى زيادة مستوى السلامة المرورية على الطرق بالاستخدام الأمثل للتقنية الحديثة، وتقليل نسبة الحوادث التي تكون السرعة سبباً رئيسياً فيها.

وكان برنامج الرصد الآلي بالسيارات المدنية تم إطلاقه في منطقة الرياض بـ150 سيارة، وتم التوسع فيه لاحقاً ليشمل المناطق والمدن كافة. وأحال البرنامج عملية الرصد على الطرق السريعة إلى ذكاء اصطناعي كامل، لرصد مخالفات الحزام، واستخدام الجوال.