محمد بن مسعود - الدمام - في دور الـ 32 من كأس الملك تُقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 32 من المسابقة.

وعلى ملعب جامعة نجران يواجه فريق نجران نظيره الفتح، ويستضيف فريق الشعلة نظيره الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويحل فريق الفيصلي ضيفًا على فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. الشباب يخشى مفاجأة الشعلة .. والفيصلي ضيفًا مزعجًا على جدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-04 تُقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 32 من المسابقة.

وعلى ملعب جامعة نجران يواجه فريق نجران نظيره الفتح، ويستضيف فريق الشعلة نظيره الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويحل فريق الفيصلي ضيفًا على فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 01:36 AM Advertisements اخر تعديل 04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 02:42 AM في دور الـ 32 من كأس الملك في دور الـ 32 من كأس الملك تُقام اليوم الأربعاء ثلاث مواجهات في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ضمن دور الـ 32 من المسابقة.

وعلى ملعب جامعة نجران يواجه فريق نجران نظيره الفتح، ويستضيف فريق الشعلة نظيره الشباب على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويحل فريق الفيصلي ضيفًا على فريق جدة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. ، الشباب يخشى مفاجأة الشعلة .. والفيصلي ضيفًا مزعجًا على جدة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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