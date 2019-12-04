شكرا لمتابعة خبر عن مأساة فتاة فقدت أمها وشقيقتيها في حادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فقدت فتاة أمها وشقيقتيها في حادث مروري بطريق فريشة – الأفلاج نهاية الأسبوع الماضي، أثناء تجهيز إحداهما قبل زفافها بساعات.

فيما نجت الفتاة بمفردها، حيث بقيت وحيدة بالمنزل، كونها تعاني مرضًا، أفقدها عينها، وتحتاج لمن يساعدها.

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ويفتقر الطريق الذي شهد الحادث للكثير من وسائل السلامة، حيث يناشد مرتادوه الجهات المسؤولة بالتدخل لإيقاف نزيف الدماء.

وكان حادث مروري قد وقع على طريق فريشة – الأفلاج مساء الخميس الماضي، راح ضحيته أربع نساء، منهن عروس قبل زفافها بساعات.