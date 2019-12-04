شكرا لمتابعة خبر عن مأساة فتاة فقدت أمها وشقيقتيها في حادث مروري والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - فقدت فتاة أمها وشقيقتيها في حادث مروري بطريق فريشة – الأفلاج نهاية الأسبوع الماضي، أثناء تجهيز إحداهما قبل زفافها بساعات.
فيما نجت الفتاة بمفردها، حيث بقيت وحيدة بالمنزل، كونها تعاني مرضًا، أفقدها عينها، وتحتاج لمن يساعدها.
ويفتقر الطريق الذي شهد الحادث للكثير من وسائل السلامة، حيث يناشد مرتادوه الجهات المسؤولة بالتدخل لإيقاف نزيف الدماء.
وكان حادث مروري قد وقع على طريق فريشة – الأفلاج مساء الخميس الماضي، راح ضحيته أربع نساء، منهن عروس قبل زفافها بساعات.
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