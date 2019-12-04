شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. « أبا الخيل » يكشف سبب إلغاء النطاق الأصفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، سبب قرار إلغاء النطاق الأصفر.
وأفاد خلال تصريحات تليفزيونية، أن إلغاء النطاق الأصفر في نطاقات لتوطين الوظائف؛ جاء لأنه يشكل نسبة لا تتجاوز 3% من السوق.
وأشار أبا الخيل، إلى أن الأحمر والأصفر آخر النطاقات الموجودة، وبالتالي لم يحققا نسب التوطين المطلوبة.
وقرّر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، إلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات).
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