شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة انتشار مرض اللشمانيا بسبب القطط والكلاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات، حقيقة ما يتم تداوله عن تحذير وزارة الصحة من مرض اللشمانيا. وقالت الهيئة: « مايتداول عن تحذير وزارة الصحة من إنتشار مرض اللشمانيا بسبب القطط والكلاب غير صحيح، والإشاعة الكاذبة المنتشرة على صفحات الفيسبوك تم نفيها رسمياً » . وأضافت: « علماً بأن مرض اللشمانيا هو مرض طفيلي تنقله ذبابة الرمل sand fly » .

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