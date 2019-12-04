حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأربعاء، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة. ويُتوقع أن تسجل محافظة القنفدة أعلى درجة حرارة (33 درجة)، وأن تسجل طريف وتبوك أدنى درجة حرارة (5 درجات).

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