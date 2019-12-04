بالصور: أصبح وزيراً في اليابان.. عادل الجبير يلتقي زميل دراسته في جامعة تاون

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير – خلال زيارته لليابان – بصديق دراسته في جامعة جورج تاون الأمريكية. واجتمع الجبير مع زميله السابق ووزير الدفاع الياباني الحالي تارو كونو. وكتب الجبير على حسابه في “تويتر”: “خلال زيارتي لليابان، سعدت بلقاء الصديق تارو كونو وزير الدفاع الياباني والذي زاملته أثناء الدراسة في جامعة جورج تاون.. كان لقاءً مثمراً ويعكس روابط التعاون والشراكة بين بلدينا الصديقين”.

كما غرّد الوزير الياباني: “التقيت بعادل الجبير وزير الشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية. كنا ندرس في جامعة جورج تاون في الوقت نفسه”. وكان الجبير قد درس الماجستير في جامعة جورج تاون في تخصص العلوم السياسية والعلاقات الدولية.