اكتتاب المؤسسات في “أرامكو” يجمع 189 مليار ريال خلال الـ 17 يوما الأولى

إشارةً الى إعلان أرامكو السعودية عن النطاق السعري للطرح وبدء عملية بناء سجل الأوامر يوم الأحد 20 ربيع الأول 1441هـ (الموافق 17 نوفمبر 2019م) بما يتعلق بالطرح العام الأولي لأسهم الشركة، يعلن كل من سامبا كابيتال والأهلي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين، عن نتائج الإقبال لشريحة المؤسسات للأيام السبعة عشر الأولى حيث بلغت طلبات المشاركة 189,036,629,436 ريال سعودي بلغ اجماليها 6,301,220,981 سهما.
تستمر فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر 1441هـ (الموافق 4 ديسمبر 2019م) حتى الساعة 17:00 بتوقيت المملكة.
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