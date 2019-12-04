5 ديسمبر.. مسيرة نسائية تطوعية بشارع “نائب الحرم” في مكة

دعت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، بالتعاون مع جمعية البيئة السعودية وأمانة العاصمة المقدسة وتحت إشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، النساء للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية. يأتي ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، الذي يوافق الخامس من ديسمبر، حيث دعت للمشاركة في المسيرة النسائية التطوعية – نحو صفر النفاية – الفرز اقتصاد واستثمار. وسيحتضن شارع نائب الحرم بحي الحمراء بمكة المكرمة، المسيرة المرتقبة، بدءاً من الساعة الرابعة عصراً حتى أذان المغرب من اليوم نفسه.

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