فيديو وصور.. “الترفيه” تنظم فعاليتين للمسنين والمتقاعدين في “ونتر وندرلاند”...

نظّمت الهيئة العامة للترفيه زيارة للمسنين إلى منطقة “رياض ونتر وندرلاند” بالعاصمة، وذلك بدعم من رئيس الهيئة تركي آل الشيخ. وجاءت الزيارة بهدف تعريف المسنين ومرافقيهم ببعض فعاليات “موسم الرياض”، حيث سخّرت “الترفيه” كامل طاقاتها وإمكاناتها لخدمتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

فيما أقامت الهيئة الأربعاء الماضي، مبادرةً لنشر ثقافة المشي في منطقة “الرياض بوليفارد”، بمشاركة من تعوّدوا المشي الجماعي من أعضاء جمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض. وانطلقت المسيرة من البوابة الرئيسة لمنطقة “الرياض بوليفارد” مروراً بالممر المضيء، وشملت كذلك النافورة الراقصة وكل المرافق التي حولها، حتى مغادرتهم عبر بوابة كبار الشخصيات.