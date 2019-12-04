الزعاق: اليوم أول المربعانية.. بدايتها اعتدال وهذه تفاصيلها

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أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم أول المربعانية، وسُميت بذلك لأن مدتها أربعون يوماً؛ وعشرون يوماً منها تعد وسماً من حيث التأثير.

وأضاف: أمطارها تنبت ما ينبته الوسم، وهي أقسام؛ فأولها معتدل، ومنتصفها برودة رطبة، وآخرها شدة برد الشتاء.

والمربعانية هي فترة يشتد فيها البرد، وتحديداً هي الفترة الممتدة من 22 ديسمبر إلى 31 يناير، وتسمّى في بعض المناطق “الأربعينية”، تمتاز هذه الفترة بالبرد القارس، وقد تسقط الثلوج فيها وتقل الحركة في أيام المربعانية، وخاصة في الليل.

