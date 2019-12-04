تجاوبًا مع «عاجل».. لجنة وزارية تُعاين انهيارات طريق عثوان

عاينت لجنة من وزارة النقل اليوم الثلاثاء طريق عثوان لمعاينة الانهيارات الصخرية التي حدثت فيه وذلك تجاوبًا مع نشرته عاجل
وكان في استقبال اللجنة شيخ شمل قبائل آل سعيد الشيخ أحمد بن سالم العثواني وعدد من العرائف والأعيان والمواطنين الذين نقلوا للجنة معاناتهم مع الطريق طيلة السنين السابقة والمخاطر المحدقة بسالكيه
ضمّت اللجنة محافظ الداير بالنيابة يحيى محمد المالكي ومهندسون من الشركات المنفذة للمشروع وشاهدوا حجم الأضرار الناجمة عن الانهيارات وناقشوا سُبل حلها
وجدير بالذكر أن الطريق متعثر منذ أكثر من 15 سنة ويعتبر من أهم الطرق في المحافظة لربطها بعدد من المراكز والقرى المجاورة كذلك يخدم رجال الأمن والمرابطين على الحد الجنوبي
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