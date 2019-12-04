بالفيديو.. متحدث العمل: توظيف السعوديين يضمن للمنشآت تصنيفها بنطاق آمن

قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن المنشآت يمكنها الدخول بنطاق آمن في تصنيف المنشآت الذي وضعته الوزارة، وذلك بتوظيف السعوديين بشكل فوري ويتم احتسابهم لتكون ضمن النطاق الأخضر فما فوق.

وأضاف أبا الخيل، في مداخلة لقناة الإخبارية، إن برنامج نطاقات وُضِعَ أساسًا لتحفيز المنشآت على التوظيف، بعد تصنيفها بناء على تحقيقها نسب التوطين المطلوبة للوظائف.

وتابع، إن المنشآت المصنفة بالكيانين «الأحمر والأصفر» هي منشآت لم تحقق نسب التوطين المطلوبة وتحتاج إلى التوظيف السعوديين حتى تكون مصنفة في نطاق آمن، مشيرًا إلى أن النطاق الأصفر – ألغاه وزير العمل – كان يشكّل نسبة بسيطة في تحقيق معدلات التوطين لم تتجاوز 3% بشأن توظيف السعوديين.

كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارًا وزاريًّا بإلغاء النطاق الأصفر- يشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة - في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات».

وينص قرار الوزير، على «نقل جميع المنشآت في النطاق الأصفر إلى النطاق الأحمر، ويطبق على هذه المنشآت معايير النطاق الأحمر الواردة في دليل برنامج نطاقات، ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من 1/6/1441هــ»، وفقًا للموقع الإلكتروني للوزارة.

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ويهدف القرار إلى تحفيز المنشآت في هذا النطاق للانتقال إلى النطاق الأخضر فأعلى بما يؤدي إلى زيادة التوطين وفرص العمل للمواطنين والمواطنات، وإتاحة خدمات الوزارة لهذه المنشآت.

يذكر أن النطاقين الأصفر والأحمر مخصصان للمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، وتعرف بالنطاقات غير الآمنة ولا تُقدم لهما كامل خدمات الوزارة؛ حيث تقتصر خدمات الوزارة على المنشآت التي تحقق نسب التوطين في النطاق الأخضر وأعلى وتسهم في توظيف السعوديين بشكل فاعل .

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبةً في توطين الوظائف.