طرح مشاريع المياه ذات الأولوية للترسية

رحب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس في قصر اليمامة بالرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ببدء رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، مشيدا بالبرنامج المعد لهذه القمة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، وبإشراف ومتابعة ولي العهد، وتأكيد رئاسة المملكة لمجموعة العشرين التزامها بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا، والسعي إلى تحقيق إنجازات ملموسة، والاستفادة من موقع المملكة بين القارات الثلاث خلال استضافتها لمجموعة العشرين في إبراز منظور الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتشكيل وتعزيز التوافق العالمي بشأن القضايا الدولية.

عزاء

تقدم أعضاء المجلس بصادق العزاء والمواساة لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والأسرة الكريمة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، ولأبناء وبنات الفقيد، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم كافة في وفاة الراحل.

تهنئة

أعرب مجلس الوزراء عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، وعلى ما تحقق في عهده الميمون من نماء ورخاء، وازدهار واستقرار، واستمرار لمسيرة العطاء والبناء في شتى المجالات، والمضي قدما في تحقيق مزيد من المنجزات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما أثمرته القيادة الحكيمة والتوجيهات النيرة -بفضل الله- من أمن واستقرار المملكة، وتعزيز دورها الرائد إقليميا ودوليا.

وعبر المجلس عن ترحيبه بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لعقد اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء المقبل، في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين لبحث الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وكذلك تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة.

استماع

أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني.

فيما أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أنه بتوجيه كريم، استمع المجلس إلى تقرير عن نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد إلى الإمارات ولقاءاته، ورئاسته الجانب السعودي في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي، وما أكده خلال الاجتماع من انسجام رؤية المجلس مع الإستراتيجية الوطنية للبلدين، وتكامل رؤيتيهما اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين للشعبين الشقيقين، وتعزيز التقدم في المنطقة، واستهداف المجلس لتحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك، وإطلاق المبادرات المبتكرة والجديدة التي تستهدف تحقيق أثر إيجابي لكلا البلدين.

ثقة

عدّ المجلس انتخاب المملكة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) عضوا في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، ترجمة لما يحظى به قطاع الثقافة من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة، وتأكيدا لثقة المجتمع الدولي في مكانة المملكة ودورها الداعم لجهود حفظ التراث العالمي.

واستعرض المجلس عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددا تأكيد المملكة في مقر الأمم المتحدة في فيينا أن القضية الفلسطينية هي قضيتها الأولى وستظل كذلك حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض المملكة أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة ومحاولة تهويدها، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

اهتمام

تطرق المجلس إلى ما يوليه خادم الحرمين الشريفين من عناية واهتمام بالتاريخ الوطني، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير منهجية وبرامج الارتقاء لمستوى الأنشطة التاريخية لإثراء الحركة العلمية والثقافية، ومن ذلك تأكيده خلال ترؤسه الاجتماع الـ50 لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز، على ما عملت عليه الدارة من تطوير لمقررات الدراسات الاجتماعية في التعليم العام، ومقرر التاريخ الوطني للجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم.

كما ثمن المجلس ما تضمنه التقرير السنوي الـ59 للديوان العام للمحاسبة عن العام المالي 1439/ 1440، من نتائج لأبرز الإنجازات ونتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء، وما حققه في مجال اختصاصه بالتعاون مع الجهات المشمولة برقابته، من الحفاظ على الأموال أو توريدها أو توفيرها للخزينة العامة للدولة.

نظام

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (244/ 60) وتاريخ 15/ 2/ 1441، على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، الصادر عن الدورة (الـ45) لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (234/ 58) وتاريخ 2/2/ 1441، على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية المملكة والبوسنة والهرسك، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تفويض

فوّض المجلس وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في المملكة والدومينيكان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

انضمام

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (5–35/ 40/ د) وتاريخ 7/7/ 1440، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (237/ 58) وتاريخ 2/ 2 /1441، على انضمام المملكة إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات لعام (1973)، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (250/ 61) وتاريخ 16/ 2 /1441، على اتفاقية للتعاون الإستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

تفاهم

فوّض المجلس وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأسترالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والهيئة الأسترالية للاتصالات والإعلام في أستراليا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

اتفاقية

وافق المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (240/ 59) وتاريخ 3/ 2/ 1441، على اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة وكولومبيا، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

كما وافق بعد الاطلاع على ما رفعه النائب العام، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم (256/ 62) وتاريخ 17/ 2/ 1441، على مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة ونظيرتها في روسيا الاتحادية، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

وفوّض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة ووزارة الصحة في الكويت للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حقوق

فوّض المجلس رئيس هيئة حقوق الإنسان -أو من ينيبه- بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعيين

عين المجلس الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي وهم: وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ورئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، وممثل وزارة المالية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة، وممثل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور عبدالرحمن بن مؤيد القرطاس.

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كما عين المجلس المهندس محمد بن عبدالله الخريف، والمهندس أحمد بن رشيد البلاع، وإبراهيم بن محمد الجميح أعضاء -من المصدَّرين- في مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

مشاريع

وافق المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة الإشرافية لقطاع المياه والزراعة، وعلى التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 – 10/ 41/ د) وتاريخ 1/ 4/ 1441، على طرح عدد من مشاريع إنتاج المياه المحلاة ذات الأولوية، ومشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات الأولوية، وترسيتها والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص، على النحو الموضح في القرار.

تطبيق

قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والتوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15– 5/ 41/ د) وتاريخ 18/ 2/ 1441، قيام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتطبيق الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030).

ترقيات

وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، على النحو الآتي:

1ـ تعيين المهندس خالد بن حسن بن محمد أبوناجي على وظيفة (وكيل الإمارة لشؤون الحج والعمرة) بالمرتبة الـ15 بإمارة منطقة مكة المكرمة.

2ـ ترقية عبدالله بن محمد بن مهنا المهنا إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ15 بالأمن العام.

3ـ ترقية محمد بن خليفة بن سليمان العقيل إلى وظيفة (مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز) بالمرتبة الـ15 بالهيئة العامة للجمارك.

4ـ ترقية سليمان بن عبدالله بن سليمان الفريح إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.

5ـ ترقية صالح بن يحيى بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

6ـ ترقية خالد بن علي بن عبدالعزيز العرفج إلى وظيفة (باحث علمي) بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

جدول أعمال وقرارات

- الترحيب ببدء رئاسة المملكة لـG20

- التعزية في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز

- تهنئة خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة

- الاطلاع على نتائج زيارة ولي العهد للإمارات

- الترحيب بقادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الثلاثاء المقبل

- تثمين نتائج التقرير السنوي الـ59 للديوان العام للمحاسبة

- الموافقة على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي

- الانضمام إلى اتفاق فيينا بشأن وضع تصنيف دولي للعناصر التصويرية للعلامات

- طرح مشاريع إنتاج مياه محلاة ومعالجة مياه الصرف الصحي بالمشاركة مع القطاع الخاص

- تطبيق الخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (2030)

مذكرات وتفويض

- تفاهم سياسي مع خارجية البوسنة والهرسك

- تعاون ثقافي مع الدومينيكان

- تعاون إستراتيجي بيئي مع الأمم المتحدة

- تعاون صيدلاني طبي مع الكويت

- تعاون نيابي مع روسيا

- اتفاقية خدمات جوية مع كولومبيا

- تفاهم في مجال الاتصالات مع أستراليا

- تعاون لمكافحة الاتجار بالمخدرات مع الأمم المتحدة