تكريم 506 طلاب متفوقين في عسير

احتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بـ 506 من طلابها المتفوقين للعام الدراسي 1439 / 1440، بحضور وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن لبدة. وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة سعد الجوني خلال كلمته في الحفل المعد بهذه المناسبة أن أثمن ما يملكه دوت الخليج شبابه، فبهم ينهض ويسمو، وبسواعدهم يعلو ويرتقي، وليساهموا في مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مشيرا إلى أن بلادنا حققت في فترة وجيزة تطورا هائلا في شتى المجالات. من جانبه سرد مدير إدارة التوجيه والإرشاد بالإدارة سعد آل حاضر، بعض ملامح مسيرة التعليم في بلادنا منذ نشأتها، والتحولات التي طرأت عليها منذ زمن المؤسس إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكداً أن بلادنا أثبتت في عهده الميمون مكانتها المتقدمة في سباق العلم والمعرفة، مثمنا ما بذله الطلاب المتفوقون وأولياء أمورهم ومعلموهم من جهود لنيل تلك المكانة. من جهته، ألقى الطالب محمد الشرفي كلمة الطلاب المتفوقين أثنى فيها على ما حظي به وزملاؤه من عناية فائقة من معلميهم وأولياء أمورهم، الأمر الذي ارتقى بهم لمصاف الطلاب المتفوقين على مستوى دوت الخليج، موضحا تطلعاتهم للإسهام في الارتقاء بمسيرة دوت الخليج في المستقبل القريب، مؤكدا عظيم ولائهم لهذا دوت الخليج المعطاء وولاة الأمر الميامين.



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