العدل تحدد طرق ضبط غياب المدعي عن حضور الجلسات

صلاحية الدعوى
حددت وزارة العدل أن الدعوى القضائية تكون صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفير أسباب الحكم فيها، ولا يحسب غياب أحد الخصوم ممن حضر الدعوى القضائية «الجلسة» وهي ما زالت منعقدة بـ30 دقيقة قبل انتهاء الجلسة، فيعدّ بذلك حاضرا وليس متغيبا عن الجلسة.
حالات منع القضاة
شددت وزارة العدل على أن اللوائح والأنظمة تمنع القضاة من النظر في الدعاوى القضائية التي تكون فيها مصلحة لأحدهم ولزوجاتهم أو لأحد أقاربهم أو لمن هو وكيل عنه وغيرها، كذلك في حالة إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى قضائية مع أحد الخصوم فإنه لا ينظر فيها، كذلك في حالة إذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة في الدعوى يمنع القاضي من النظر فيها.
الأقارب حتى الدرجة الرابعة
أوضحت الوزارة أن المقصود بمصاهرة أو قرابة إلى الدرجة الرابعة وهم الدرجة الأولى الآباء والأمهات والجدات، والدرجة الثانية يقصد بها الأولاد وأولادهم، الدرجة الثالثة الإخوة والأخوات والأشقاء والأب أو الأم وأولادهم وأولاد أولادهم، أما الدرجة الرابعة فيقصد بها الأعمام، والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات وأولادهم، وتطبق الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار.
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