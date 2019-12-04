التطعيم لمنسوبي المنشآت الصحية الخاصة

لقاحات
علمت «دوت الخليج» أن وكيل وزارة الصحة للصحة العامة وجه خطابا إلى المجلس الصحي السعودي، يطالب فيه بضرورة التقيد بالمتطلبات الجديدة بما فيها العمل أيضاً على توفير لقاحات الحمى الصفراء وشلل الأطفال «IPV» وشلل الأطفال الفموي «BOPV» في عيادات السفر.
عيادات السفر
وكانت وزارة الصحة دعت الراغبين للسفر بزيارة عيادات السفر في المراكز الصحية قبل السفر بـ6 أسابيع، وتحديدا الحوامل ومرضى الأمراض المزمنة والذين يعانون من الإعاقة الجسدية، وذلك للاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية والمشورة والاستشارات الصحية.
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