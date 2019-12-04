جولات تفقدية لحقوق الإنسان بجازان

استقبل أمير منطقة جازان محمد بن ناصر في مكتبه بالإمارة أمس، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان عبدالعزيز عبدالله الخيال الذي يزور المنطقة حاليا والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض الأعمال والخدمات التي يقدمها فرع حقوق الإنسان بجازان لأبناء المنطقة والمقيمين بها. ونوه أمير منطقة جازان بدور هيئة حقوق الإنسان في تعزيز وكفالة حقوق الإنسان بجميع مناطق المملكة من خلال التصدي لقضايا حقوق الإنسان في المملكة بشكل عام، وعبر فرعها بالمنطقة وغيرها من مناطق وطننا العزيز. وشدد الأمير محمد بن ناصر على ضرورة تعاون الجهات كافة مع الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها النبيل والهام على أكمل وجهه، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

جولات

نفذت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة جولات ميدانية للجهات الحكومية والخدمية بمنطقة جازان، والتي تهدف إلى الاطلاع على سير العمل، والوقوف على الخدمات المقدمة، ورصد الملاحظات. وأسفرت جولة حقوق الإنسان للمنطقة عن تنفيذ فعالية «القضاء على العنف ضد المرأة»، والتي رعاها نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، بحضور وكيل الإمارة للشؤون التنموية، واشتملت الندوة المنفذة على عدة محاور ممثلة في تعليم المرأة، ودورها في التعليم، والصحة، والتنمية، وتداخلات أعضاء المجلس، والتي شهدت حضور معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال.

زيارة تفقدية

زار فريق هيئة حقوق الإنسان بالمملكة برئاسة نائب رئيس الهيئة، مستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث زار المرضى المنومين والتقى بعض المراجعين واستمع منهم عن احتياجاتهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، بعد ذلك زار معاليه والوفد المرافق الإدارة العامة لسجون المنطقة والتقى بعض المساجين واستمع لهم، وإدارات الوافدين والإبعاد والمخدرات ودار الملاحظات وغيرها. دعم واهتمام

أكدت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أن الجولات الميدانية المنفذة للمناطق، تأتي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة، وبناء على الأمر السام في التوجه وتفقد المناطق الحيوية، ومتابعة جميع الجهات الخدمية، مشيرة إلى أنهم يتابعون بشكل مستمر ما يدور داخل الجهات، ورصد الملاحظات، والتأكيد على تلافيها، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.